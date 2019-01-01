Новые правила посылторга. Население опять «взули»

Украина вступает в новый этап борьбы с посылками – бессмысленный и беспощадный. Чего только не было за последние пару лет: попытка ограничить стоимость до 22 евро (кстати, тема до сих пор не закрыта), запрет на доставку брендов, три посылки в одни руки и т.п. Последняя норма должна была заработать 1.01.2019, но ее заменили снижением безналогового барьера со 150 до 100 евро за одно отправление. При этом за посылкой дороже 100 евро надо будет ехать на... таможню или заплатить за услуги почтовых фирм. Их происходящее, похоже, радует...

По официальной статистике в минувшем году мы поставили абсолютный рекорд по числу посылок за всю историю независимости: 83,6 млн. отправлений. Это почти вдвое больше предыдущего рекордного показателя – 45,3 млн., который был установлен в 2012 году.



При этом, как показывают исследования компании GFK, средняя сумма заказов по Украине составляет... около 1000 грн. А импортные товары стоимостью более 5 тыс. грн покупают не более 5% украинцев. В общем-то, ничего удивительного – страна у нас богатая, процветающая, все стремятся найти самое дешевое на AliExpress.



Понятно, что бум интернет-торговли не дает покоя налоговым службам и розничным конкурентам. Объединившись, они в один голос требуют введения налогов и ограничений для посылок в качестве способа по борьбе с контрабандой. Торговцы жалуются, что посылочная схема позволяет экономить свыше 20% на налогах, в итоге дешевый товар оседает в небольших интернет-магазинах, а крупные сети, которые платят налоги, не могут конкурировать с ними по цене.



Но все, кто хоть немного разбирается в сути вопроса, понимает, что этот «плач Ярославны», мягко говоря, не искренний. Потому что торговые гиганты и сами не святые. Активно используют контрабандные пути для завоза техники по заниженным ценам или без уплаты налогов. Но при этом выставляют наценку до 100%.



В соцсетях активно обсуждают купленные в крупных магазинах «серые» или подозрительные (явно контрабандные) телефоны. Не говоря уже о бытовой технике, электронике, шмотках, продуктах, алкоголе и т.п.



Короче говоря, контрабанда всюду, она рядом с нами, и победить ее выдавливанием с рынка одного из игроков – посылторгов, интернет-магазинов или торговых сетей – невозможно. Просто весомый кусок доходов перейдет в другие руки.



Собственно, вся суета вокруг посылок, действующая на нервы и так издерганному потребителю, это драка за его (потребителя) доходы между интернет-магазинами, почтовыми компаниями, осуществляющим доставку с заграничных торговых площадок, и местным ритейлом.

С ограничением количества ничего не вышло. Народ понервничал зря. И не только в это раз. Возможно, кое-кто из читателей помнит эпопею 2017 года, когда те, кто покупал за границей или даже в здешних интернет-магазинах телефоны Meizu и Xiaomi, внезапно столкнулись с проблемой: их посылки не приходят



Первым в бой вступили «торгаши». Еще в 2016 году некая Ассоциация предприятий информационных технологий (АПИТ) яростно лоббировала идею обложить налогами все посылки стоимостью свыше 22 евро. Другие поставщики электроники, не входящие в организацию, назвали это картельным сговором нескольких представительств иностранных компаний (IBM Ukraine, Lenovo, Navigator, Ringoo и другие), с целью монополизации рынка.



Шум поднялся настолько громкий, что Минфин приостановил подготовку законопроекта о «22 евро». Но тема окончательно не заглохла и периодически всплывает на разных мероприятиях. От ее реинкарнации не гарантирует даже принятие в бюджетную ночь законопроекта №9260, которым стоимость безналоговых посылок была снижена со 150 евро до 100 евро с 1 июля 2019 года.



Между этим решением, которое, скорее всего, будет реализовано, и поползновениями лоббистов в 2016-ом, было еще много интересного. Во-первых, в декабре 2017 года депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс и с января 2019 года ограничили лимит на количество беспошлинных посылок – три за месяц в одни руки по 150 евро каждая.



Однако эта норма так и не вступила в силу. Ее отменили одновременно с принятием закона №9260 – о посылках по 100 евро вместо 150 евро. Говорят, причина заключалась в том, что главные мишени атаки – интернет-магазины, которые регулярно оформляют посылки на несколько человек, набрали к введению лимитов армию волонтеров – получать посылки по доверенности. Да и просто накупили данные посторонних людей.



Пришлось бы отменять посылки по доверенности в принципе. А это нарушает права людей, которые физически не могут воспользоваться услугами почты – слепых, пожилых, лежачих, живущих в отделенной глубинке.



Так что с ограничением количества ничего не вышло. Народ понервничал зря. И не только в это раз. Возможно, кое-кто из читателей помнит эпопею 2017 года, когда те, кто покупал за границей или даже в здешних интернет-магазинах телефоны Meizu и Xiaomi, внезапно столкнулись с проблемой: их посылки не приходят.



Потом «Нова пошта» пожаловалась, что таможня парализовала работу их офиса, осматривая все без исключения посылки. Таможня в свою очередь объяснила происходящее... нарушением интеллектуальной собственности владельцев брендов.



Населению разъяснили, что с 2007 года существует реестр торговых марок гаджетов, бытовой техники, косметики, одежды и так далее. Туда входят почти все широко известные бренды – от Nike, iPhone, Adidas, Christian Dior и Coca-Cola до Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Meizu, Xiaomi и т.д. Но, честно говоря, никто толком не понял, почему покупать эти товары в заграничных интернет-магазинах нельзя и чем это нарушает право интеллектуальной собственности производителя?



Поскольку проблемы возникли только с несколькими брендами, заподозрили (думаю, вполне справедливо) «подляну» со стороны отечественных дилеров этих гаджетов. Но и тут ничего не вышло. Пошумели, понервничали и продолжили торговать по интернету дальше.



И вот появилась новая норма в Налоговом кодексе о том, что с 2019 года посылки из-за рубежа, стоимость которых превышает 100 евро, облагаются пошлиной, акцизами (если это подакцизный товар) и НДС с середины будущего года. Почему не с 1 января 2019-го? Чтобы налоговики и таможня могли подготовиться к нововведениям.



Посылки дороже 100 евро нельзя будет получить в почтовом отделении. За ними надо будет ехать на ближайший таможенный пост, заполнять специальную декларацию, платить налоги в банке и предоставлять на таможне квитанцию. Если вы живете не в Киеве, а в далекой Хацапетовке, поверьте, это сильно напряжет



В ГФС заявили, что уже заканчивают разработку программного продукта, который позволит контролировать поставки через почтовые и экспресс-отправления. Будет составлен реестр адресатов. И видно, сколько отправлений получил тот или иной адресат и на какую среднюю сумму. После чего подозрительных возьмут под контроль. Каким образом? Таможеный кодекс предполагает выборочную проверку посылок. Вот их и «выберут».



Но даже если в коробке обнаружат предмет, который по мнению таможенного эксперта тянет больше, чем на 100 евро, игра на этом не заканчивается. Напротив, она лишь начинается. Поскольку придется проводить официальную экспертизу стоимости товара, требовать инвойс от продавца, проверять – не был ли он случайно куплен в «черную пятницу» с 95%-ной скидкой и т.п.



Весь вопрос, стоит ли шкурка выделки? Мы уже говорили о том, что по стране за 2017 год прошло 83,6 млн. отправлений. Четверть из них это покупки из-за границы. По статистике не более 5% составляют товары на сумму, превышающую нынешний лимит — 150 евро. При этом налог взимается не со всей суммы отправления, а с превышающей предельный порог. Т.е. если вещь на самом деле стоит не 100 евро, а 102 евро, то с 1.01.2019 нужно заплатить пошлину и НДС с... 2 евро.



И ради этого нужно проделать всю описанную выше бюрократическую работу? А ведь каждое телодвижения чиновника таможенной и налоговой службы стоит бюджетных денег. Во сколько тогда обойдется для государства администрирование поиска иголки в стоге сена и массовая охота на почтовых «блох»?



Но прикол заключается не в этом. Посылки дороже 100 евро нельзя будет получить в почтовом отделении. За ними надо будет ехать на ближайший таможенный пост, заполнять специальную декларацию, платить налоги в банке и предоставлять на таможне квитанцию. Если вы живете не в Киеве, а в далекой Хацапетовке, поверьте, это сильно напряжет.



Однако, в Налоговый и Таможенный кодекс внесены также поправки относительно обязанностей почтовых служб. Согласно им, начиная с 1 января 2019 года почтовым предприятиям и службам доставки вменяется в обязанность выступать налоговыми агентами и платить налоги от имени получателей посылок. Если же у почтовой фирмы вдруг окажутся задолженности перед бюджетом, ее посылки будут тормозиться таможней.



Это позволяет с одной стороны устраивать проблемы для неугодных фирм (просто так или под заказ конкурентов). С другой дает компаниям право предоставлять гражданам дополнительные платные услуги по уплате налогов и обработке документов. Уж не тут ли «собака порылась»?



Ведь если задуматься, посылторгу очень даже выгодно, что ценовой лимит снижен, а количество посылок не ограничено. Больше посылок – больше платы за пересылку. Меньше лимиты – больше дополнительных платежей за оформление налогов. Не случайно некоторые почтовые сети недавно сильно подняли тарифы на свои услуги. В этом раунде они явно обыграли ритейл в борьбе за вытрясание денег из потребителя. Что же касается потребителя, то его мнение никому не интересно. Ни власти, ни бизнесу.

