С буллингом в школе столкнулось 80% детей

С буллингом в школе столкнулось 80% детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу полномоченого Президента Украины по правам ребенка, Николая Кулебу, в Facebook.



"80% детей сталкиваются с буллингом. Кто-то - как агрессор, кто - как жертва или свидетель. И все они нуждаются в помощи. Сегодня на форуме Национальный детский совет дети и молодежь много говорили о путях противодействия буллингу, об интернет-безопасности, секстинг и груминг. Имели возможность лично спросить у Оксаны Билозир о законопроекте противодействию буллингу", - написал Кулеба.

