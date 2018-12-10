На турбазе в Карпатах медведь напал на девушку

На львовянку Екатерину Бридун на одной из туристических баз в Ивано-Франковской области напал медведь. Об этом она сообщила в Facebook.



По словам Бридун, она отдыхала с друзьями в Верховинском районе. На территории базы был медведь. Он напал на львовянку, когда та подошла к клетке, чтобы сделать фото.



"У медведя произошел резкий приступ агрессии. Он схватил меня за куртку и потащил в клетку, хватая за руку, голову и волосы", - говорится в сообщении.



Известно, что девушку спасли друзья. Сейчас Бридун в больнице, где пробудет месяц. Львовянка просит неравнодушных помочь деньгами на лечение и реабилитацию.

