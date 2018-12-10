Оппозиция Грузии требует через суд аннулировать итоги президентских выборов

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" обращается в суд с требованием аннулировать итоги второго тура президентских выборов в Грузии, заявил руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты от оппозиции Григола Вашадзе.



"В подготовленном нами иске в суд приведено множество фактов подкупа избирателей. В частности, обещание властей, что более 600 тысячам граждан спишут банковские долги. Кроме этого в предвыборный период гражданам бесплатно раздавали по несколько килограммов картофеля и лука. Это прямой подкуп избирателей", - заявил Г.Вашадзе в понедельник на брифинге.



По его словам, в случае подтверждения фактов подкупа, согласно избирательному кодексу субъект выборов, в данном случае Саломе Зурабишвили, должен быть снят с регистрации, а итоги выборов аннулированы.



Он отметил, что подготовленный иск сопровождает заключения по итогам президентских выборов международных организаций, в которых "сказано о массовых фактах подкупа избирателей".



По итогам состоявшихся 28 ноября президентских выборов в Грузии победу одержала С.Зурабишвили, набравшая почти 60 процентов голосов. Кандидат в президенты от оппозиции Г.Вашадзе не признал поражение и победу С.Зурабишвили.

