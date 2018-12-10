Украинцы в ноябре купили более миллиарда долларов

Украинцы в ноябре 2018 года купили через банковскую систему $1,009 млрд наличной иностранной валюты. Этот показатель вплотную приблизился к освоенному в августе показателю максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года в размере $1,045 млрд.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Нацбанка Украины в понедельник, 10 декабря.



Отмечается, что с учетом объемов продажи валюты в размере $918,2 млн, покупка валюты населением через банковскую систему за месяц превысила ее продажу на $90,5 млн долл.

