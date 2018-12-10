Труба прогнозирует направление первых дел ГБР в суд в феврале

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба прогнозирует направление первых уголовных производств Бюро в суд в феврале-марте 2019 года. "Я надеюсь, что первые уголовные производства, которые пойдут в суд, - это будет февраль-март 2019 года", - сказал он журналистам после рабочего совещания в понедельник в Киеве.



По его словам, с 27 ноября Госбюро расследований начало первые уголовные производства. По состоянию на утро 10 декабря уже зарегистрировано более 60 уголовных производств по всей территории страны.



Р.Труба отметил, что большинство из них - производства по неправомерному получению выгоды сотрудниками правоохранительной системы. Кроме того, есть зарегистрированные военные преступления и преступления государственных служащих. В то же время он подчеркнул, что на данный момент нет зарегистрированных производств по сотрудникам НАБУ и САП.



"На это время еще не объявлено ни одного подозрения субъектам, но осуществляются следственные действия, которые направлены на установление истины в делах", - отметил директор ГБР.



В то же время, Р.Труба добавил, что в Бюро уже передано около 300 производств о военных преступлениях из других правоохранительных органов по подследственности, и на данный момент решается вопрос, будут ли они расследоваться ГБР.



"Я буду отстаивать позицию, чтобы органы, которые начали расследование уголовных производств до момента запуска ГБР, принимали решение в этих делах", - подчеркнул он.

