В Нидерландах хотят ввести налог на авиабилеты
С 2021 правительство страны хочет ввести налог на полеты в размере 7 евро.
Об этом сообщает Dutch News.
"Правительство Нидерландов планирует ввести налог в размере 7 евро на все авиабилеты", - говорится в сообщении.
Такую инициативу направили на рассмотрение парламента, поэтому в случае принятия налог будет введен в 2021 году.
Ранее в Нидерландах рассматривали возможность введения налога в размере 3,80 евро на европейские рейсы и 22 евро на межконтинентальные полеты, однако от этой идеи отказались.
Правда, если введение общеевропейского налога на самолет станет реальностью, налоговый план Нидерландов не заработает.
Напомним, Нидерланды уже вводили налог на перелет в июле 2008 года, однако из-за доступных перелетов из Германии и Бельгии, которыми пользовались местные жители, уже через год налог отменили.