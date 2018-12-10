В Нидерландах хотят ввести налог на авиабилеты

С 2021 правительство страны хочет ввести налог на полеты в размере 7 евро.



Об этом сообщает Dutch News.



"Правительство Нидерландов планирует ввести налог в размере 7 евро на все авиабилеты", - говорится в сообщении.



Такую инициативу направили на рассмотрение парламента, поэтому в случае принятия налог будет введен в 2021 году.



Ранее в Нидерландах рассматривали возможность введения налога в размере 3,80 евро на европейские рейсы и 22 евро на межконтинентальные полеты, однако от этой идеи отказались.



Правда, если введение общеевропейского налога на самолет станет реальностью, налоговый план Нидерландов не заработает.



Напомним, Нидерланды уже вводили налог на перелет в июле 2008 года, однако из-за доступных перелетов из Германии и Бельгии, которыми пользовались местные жители, уже через год налог отменили.

