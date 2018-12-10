В Киеве вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за 49-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14 818 больных гриппом и ОРВИ, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,3%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной Николай Поворозник, информирует пресс-служба ведомства в понедельник, 10 декабря.



По его словам, показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Киеве составляет 500,1 и ниже эпидемического порога на 41,6%. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.



"Рост заболеваемости произошел как за счет взрослого, так и детского населения. Теперь в столице заболевших взрослых - 4934 человек против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей - 9884 против 9560 (рост на 3,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% в сравнении с предыдущей неделей: 4241 случай, что составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Поворозник.



По его словам, за 49-ю неделю эпидсезона в заведения здравоохранения госпитализированы 152 человека, из них 124 - дети.



"С начала эпидемического сезона в кабинетах прививки частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 26 886 человек, из них - 6 386 детей", - добавил Поворозник.

