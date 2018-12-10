В Украине по новым правилам растаможили тысячу "евроблях"

Черновицкая таможня осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на еврономерах по новым правилам. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.



Указано, что это было легковое транспортное средство марки Nissan Qashqai + 2 2011 года выпуска. Его таможенная стоимость составляла более 194,6 тыс. грн. В госбюджет владелец авто заплатил почти 87,9 тыс. грн, из которых 8,5 тыс. грн составляет добровольно уплаченная сумма за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.



"Всего с 26 ноября по 10 декабря 2018 года, то есть с момента первого оформления транспортного средства иностранной регистрации по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн грн, экономия граждан составила 38,6 млн грн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что оформление автомобилей, которые были ввезены в режимах временного ввоза или транзита, совершили 19 украинских таможен. При этом наибольшее число автомобилей оформлено Черновицкой таможней (438 единиц) и Волынской таможней (260 единиц).



В ГФС также добавили, что при таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, было оплачено 7 млн ​​грн.

