ЕС принял к сведению решение суда по Brexit, но не будет вступать в новые переговоры

Евросоюз принимает к сведению решение Суда ЕС о том, что Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из состава сообщества, но не намерен вступать в дальнейшие переговоры с Лондоном. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.



"Мы приняли к сведению решение Суда ЕС. У нас есть соглашение, которое принято саммитом ЕС. Эта сделка - лучшая и единственно возможная. И мы не будем вступать в дальнейшие переговоры", - сказала она.



По ее словам, ЕС "работает над выходом Великобритании" из состава сообщества. "У нас продолжается работа над соглашением об [условиях] выхода, который должен произойти 29 марта 2019 года", - добавила Андреева.



Базирующийся в Люксембурге Суд ЕС принял в понедельник решение о том, что Соединенное Королевство может свободно отозвать свое одностороннее уведомление Европейского совета, переданное ему 29 марта 2017 года, о намерении выйти из состава Евросоюза.

