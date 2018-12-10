Украину включили в список стран, куда можно заказать доставку Tesla

Украину внесли в список стран, куда возможна доставка американского электромобиля Tesla Model 3. Об этом сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид в Facebook.



"Стоимость Model 3 - 58,8 тысячи евро, но украинцам она обойдется в 48,595 тысячи евро. Благодаря отсутствию НДС в Украине, мы сэкономим 10 204 евро", - подчеркнул он.



Как известно, ранее украинцам приходилось заказывать электромобили, указывая соседнюю Польшу или пользуясь услугами посредников.



Ранее стало известно, что компания Tesla объявила о выходе на европейский рынок своего седана Model 3. Автомобиль должен вскоре появиться в Испании, Голландии, Франции и Швеции.

