В Австралии планируют проверить Facebook и Google

Австралийские надзорные органы требуют более строго контроля над интернет-корпорациями Facebook и Google. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.



Правительство страны намерено создать новый регулирующий орган, который проверил бы доминирующую роль американских технологических гигантов в вопросах онлайн-рекламы и на рынке новостей. Дополнительная проверка нужна для того, чтобы убедиться, что с рекламодателями обращаются справедливо, а общий доступ к новостям возможен без затруднений, заявили в Австралийской комиссии по защите прав потребителя.



Комментарии от Facebook и Google пока не поступили, однако обе корпорации заявили, что ведут борьбу с фейковыми новостями.



Глава комиссии по защите прав потребителя страны Род Симс также сообщил, что в настоящее время ведомство проводит пять расследований. Какие компании фигурируют в расследованиях, Симс не указал, однако высказал мнение, что пять проверок - это "действительно много".



Поручение комиссии по защите прав потребителя Австралии выпустить заявление по данному вопросу дало правительство страны. Причиной для этих действий стало растущее беспокойство о будущем журналистики и качестве новостей в свете сокращения рабочих мест в ряде редакций и снижение прибыльности во всей отрасли.

