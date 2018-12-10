Назван способ избежать сексуальных домогательств на борту самолета

Журналистка Кейт Уайтхэд предложила выделить женщинам отдельную секцию в самолете и заявила, что это поможет справиться с домогательствами на борту. Об этом она написала в своей колонке, на которую обратило внимание издание Daily Mail.



«Я мечтаю о будущем, в котором женщинам будут выделять отдельный ряд в самолете. Но мне кажется, что компании не одобрят такую идею, потому что это будет означать, что мужчины тоже должны сидеть на отдельном ряду. Это не сработает», — написала Уайтхэд.



Она подчеркнула, что пришла к такому решению из-за участившихся случаев сексуальных домогательств в самолетах.



Также девушка добавила, что, по ее наблюдениям, в 90 процентах случаев мужчина занимает подлокотник сиденья, таким образом отнимая часть места у женщины, которая заплатила за него такую же сумму.



Читатели не оценили предложение Уайтхэд. «Леди, пора повзрослеть! Мир не вращается вокруг вас», — писали одни. «Как же это смешно! Следующим шагом будут самолеты только для женщин и члены экипажа исключительно женского пола», — возмущались другие.

