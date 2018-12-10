Киевская киберполиция разоблачила бинарные опционы

Киберполиция Киева разоблачила два офиса, которые занимались фиктивной онлайн финансовой биржей. Мошенники создали специальный онлайн ресурс и действовали под видом бинарных опционов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамерт киберполиции Национальной полиции Украины.



"Свою деятельность мошенники "прикрывали" оффшорной компанией. Для осуществления преступной деятельности они создали Интернет-площадку, где якобы происходили успешные торги валютными парами. В двух их столичных офисах работало более 30 наемных работников. Полицейские установили организатора и всех участников схемы", - говорится в сообщении.



Мошенники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву. "Клиенту" предлагали принять участие в торгах путем открытия демо-счета, где организаторы имитировали успешные торги. С клиентами работал оператор офиса, который нацеливал на открытие реального счета. После того, как "клиент" клал деньги на счет, они уже не имели возможности их убрать, они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной трате денег.



"На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы. Изъято компьютерную технику, сетевое и серверное оборудование на котором непосредственно размещалась фиктивная биржа, черновые записи и деньги. Также, в одном из офисов обнаружено документы оффшорной компании, под "прикрытием" которой действовали мошенники", - добавили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.



Сейчас продолжаются следственные действия. Изъятую технику направили на экспертизу. Продолжается сбор доказательств противоправной деятельности злоумышленников для привлечения их к ответственности.

