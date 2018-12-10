Кремль открестился от беспорядков во Франции

Сообщения о возможном вмешательстве России в дела Франции на фоне беспорядков в Париже являются клеветой, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются ни чем иным, как клеветой», - приводит слова Пескова Интерфакс.



Он подчеркнул, что события в Париже являются «исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заявил он.



Журналисты попросили прокомментировать сообщения о том, что Франция начала расследование о возможной причастности РФ к массовым протестам в Париже. Между тем Песков уточнил: «Я бы вас поправил: не о возможной причастности России. Как я слышал из заявлений - о возможном вмешательстве извне. Россию уже потом наши «друзья» стали сюда укладывать».

