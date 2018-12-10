Всех Педрасов победим!

Странные – то сдержанно-восторженные, то нервнопаралитические, то романтично-обнадеживающие – события происходили вокруг «нэньки-Украины» в минувшие выходные. Посудите сами: лучший боксер мира вне зависимости от весовых категорий по версии самого авторитетного журнала о боксе «The Ring» украинец Василий Ломаченко доказал, что он такой и есть. И в отличном бою победил пуэрториканца Хосе Педрасу, доказав всему миру, что Педрасам пока нечего делать в Украине. Однако все поздравляли и Педрасу – смелый парень, получив по сопатке в 11-м раунде, но выдержал все 12 и дрался сам.



В отличие, например, от ярко и специфично символизирующих путь Украины в Европу через известное созвучное место гей-парадов по улицам Киева, которые охраняют по несколько тысяч полицейских и нардеп Сергей Лещенко. Но их, нетрадиционных участников, все равно бьют. И они все равно разбегаются и прячутся по углам, как пацюки при включении света. И что ни говори, а все-таки чувствуется главный изъян этих действ: Ломаченко есть, но он один и не по тем делам, вот и не хватает в Украине еще настоящих бойцов, настоящих Педрасов, ой, как не хватает...



Беда прямо... И вот вам невольное как бы подтверждение странностей: в эти выходные страшно испугался Аркаша. Нет-нет, не Педраса (среди них, наверное, еще нет Аркашек), а Бабченко, тот, который совсем недавно отлично погиб по заданию спецслужб, смачно вывалявшись в мусоре и плевках в собственном подъезде и страшно насолив при этом «агрессору России» и ее «диктатору Путину». И хотя был Аркаша не на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США), а в соседнем Вильнюсе в Литве на так называемом «Форуме Свободной России», ему тоже было страшно. Аж жуть, как говорится. Он должен был призывать все прогрессивное человечество низвергать «Мордор», а он сидел, глуповато улыбался (как всегда) и нес такую пургу, что взволновались и все другие участники форума, тоже испробовавшие перед выходом на публику вкусных успокоительных таблеток. А все потому, что, как признался сам Аркаша, не только ему, но и всей Украине есть чего бояться: в Украине на президентских выборах может прийти к власти Юлия Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина». А это, уверен Аркаша, – «равно Владимир Путин».Как, собственно, и предупреждает всех действующий гарант нации. А дальше Аркашка порадовал публику своими глубокими, с острыми вкраплениями психиатрии, наблюдениями за украинско-российской и мировой геополитической ситуацией: «Если в Украине к власти приходит Тимошенко, то, я думаю, года через полтора, а примерно столько ей нужно времени, чтобы наворотить и начать в Украине внутреннюю гражданскую войну, Владимир Владимирович просто вводит туда свою армию под видом миротворцев и говорит: «Смотрите, эта страна не в состоянии стать государством, давайте вас просто избавим от этого».



А все потому, что, как признался сам Аркаша, не только ему, но и всей Украине есть чего бояться: в Украине на президентских выборах может прийти к власти Юлия Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина». А это, уверен Аркаша, – «равно Владимир Путин».Как, собственно, и предупреждает всех действующий гарант нации.

В Украине же тем временем, утверждает ее Госстат, наблюдается небывалый подъем и всплеск богатства, охватившие не только олигархов, но и самые широкие слои и украинцев, и шумеров, и всех прочих, которые еще не обследованы, а значит, не идентифицированы. По данным этого Госстата буквально к победе над Педрасой количество украинцев, которые живут за чертой бедности, сократилось на 9,2% за год.

ООН уже заметила старания Ульяны Супрун. По данным этой организации, к 2050 году численность жителей Украины сократится на 18%. То есть исчезнет где-то каждый пятый. А это, скажу вам, показатель, это вам не цацки-пецки и не мелочь по карманам тырить – тут людей изводить надо, не каждому такое по силам. Да и за последние 5 лет количество критически бедных в Украине выросло с 15% до 25%.

Его же, Аркашу Бабченко, так удачно недостреленного помидорами с красной краской в грязном парадном на глазах офигевшей жены, приход Тимошенко, оказывается, касается плотно. Непосредственно и лично. Как приход, когда вкусные грибы-галлюциногены запиваются еще и «колесами». Ну, не теми, чтобы уехать, а чтобы догнаться. «...Если только Юлия Владимировна становится президентом, я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию, куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна – это смерть. Потому что когда она приходит к власти – меня выселяют из страны, потому что между Украиной и Россией до сих пор есть договор об экстрадиции преступников. Поэтому в данном случае Юлия Владимировна – мой личный враг и враг всей Украины. А не будет Украины – тогда Третья мировая, на мой взгляд, будет самая последняя», – пророчествовал и ванговал Аркаша. Кликушествуя и сильно напрягая уже не только Вильнюс, привыкший в борьбе с Россией принимать у себя и не таких персонажей, но и Австрию, Чехию и все остальные страны и города, которые могли попасть у Аркаши под загадочное определение «куда угодно»...Вот такие вот дела, Юлия Владимировна. Вы там по США мотаетесь вместе с Грыцьком Немырей, а по вашей вине Украина может лишиться Аркаши Бабченко. Или – не допусти, Аллах, этого! – Айдера Муждабаева. Этот же хоть и не так пуглив, как Аркаша, и, как справжний укро-патриот, увидел в России «корень мирового зла», но если к власти придет в Украине «равно Путин», то и он может сдрыснуть. И что потом делать украинской психиатрии, если все ее потенциальные и оригинальные, существующие в единичном виде пациенты разъедутся по другим странам? Пани Тимошенко, пожалейте хоть психиатрию...Короче, прошедшие выходные хоть и принесли в Украину еще один чемпионский боксерский пояс, отобранный у Педрасы, но в остальном могли нанести ей непоправимый урон – лишить Аркашки Бабченко и Айдера Муждабаева. А ведь если верить телевизору, то в Вильнюсе с «Мордором» мужественно боролись и политолог Тарас Березовец, и журналист Евгений Киселев. Что, если и их напугали и победа над Педрасой, и видения Аркаши, и они тоже решат не возвращаться в Украину, объедаясь там, в Вильнюсе, вкуснейшими литовскими клецками-«цеппелинами» под местную бражку?А в Украине же тем временем, утверждает ее Госстат, наблюдается небывалый подъем и всплеск богатства, охватившие не только олигархов, но и самые широкие слои и украинцев, и шумеров, и всех прочих, которые еще не обследованы, а значит, не идентифицированы. По данным этого Госстата буквально к победе над Педрасой количество украинцев, которые живут за чертой бедности, сократилось на 9,2% за год. Да-да, не удивляйтесь, есть еще такие люди в Украине, несмотря на победный шаг курса гаранта нации «Жыття по-новому», оглашенный еще в мае 2014 года, когда гиднисть тотально снизошла на нацию и началось тотальное же возрождение всего. Так вот: 33,9% граждан страны (14 млн. человек) получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума, который в Украине в прошедшем августе был сказочно высок – 3261 гривна. То есть где-то 115 долларов (плюс-минус, с учетом инфляции), которые заставляют прочих нищебродов на планете заливаться горючими слезами от зависти. А 33,9% – это, как ни крути, а треть, то есть каждый третий не видит у себя в кошельке сказочную сумму и вынужден недоедать, а то и вообще тихо умирать, как при «савецком голодоморе», который устроили враги Украины, а нынешние власти 85-летний юбилей которого широко и разгульно – со свечами скорби в каждом телевизоре и торжественными попойками после траурных заседаний – отметили на всех просторах «нэни». Особенно в Галичине, где голодомора-то в 1932-1933 годах не было вовсе. Как и самой Галичины – в составе Украины, она тогда была польской...Но мы не об этом. Мы – о тотальном обогащении нации, по мнению Госстата, который докладывает: суточные расходы украинцев на еду выросли на 10 гривен – до 64 гривен. Повторяю, в сутки и 10 гривен! Ума даже не приложу, что каждой счастливой семье делать с такой прорвой бабла. Не все же такие мудро-скромные и скромно-мудрые, как гарант нации, у которого благосостояние увеличилось почти в 8 раз, но который точно знает, куда пойдет каждая дополнительная сотня миллионов долларов.Да и, уверен спасительный Госстат, качество питания украинцев за год заметно улучшилось. Люди стали гораздо больше есть рыбы и морепродуктов (+8%), больше употребляют фруктов, ягод, орехов, винограда (+3%), а мясом так просто обожрались, увеличив его потребление в годичном рационе на целых 2% (два, вы представляете?!) и повергнув в ужас и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая запретила украм и шумерам даже сосиски жрать. Потому что они «вредные». И добрейшую и заботливую Ульяну можно понять: перед ней явно стоит главная задача – украинцев не просто должно стать меньше в ускоренном режиме, но и остающиеся должны быть здоровыми! Иначе же сорвутся масштабы трансплантации органов из Украины в страны Запада! А за это дело Ульяна партбилетом или чем-то еще отвечает перед работодателями. Вот потому-то у нее такое, скажем мягко, неоднозначное лицо, за которое ее некоторые твари величают «Доктор Смерть». А она ведь об украх и шумерах печется, бедняжка. Чтобы все они безвизом воспользовались. И если не целиком свалили из страны, то хотя бы по частям – почками там, печенью, роговицами глаз...Но справедливый и мудрый Госстат оставляет надежду и Ульяне. Древние шумеры начали на 3% меньше есть картошки, на 1% – хлеба (а мучное страшно же вредно) и молока, которое взрослыми вообще не усваивается, но может повредить органам для трансплантации. И всего 5% доходов люди тратили на одежду и 4% – на лекарства. И тут есть проблеск надежды для Ульяны: люди скоро будут ходить голыми, а значит, будут или издыхать от холода и вызванных им болезней (решая одну из задач по выкашиванию населения), или наоборот – закаляться и быть здоровыми. Что, как вы понимаете, и обеспечит приток органов для трансплантации на Запад тоже здоровых (это параллельная задача)...Кстати, ООН уже заметила старания Ульяны Супрун. По данным этой организации, к 2050 году численность жителей Украины сократится на 18%. То есть исчезнет где-то каждый пятый. А это, скажу вам, показатель, это вам не цацки-пецки и не мелочь по карманам тырить – тут людей изводить надо, не каждому такое по силам. Да и за последние 5 лет количество критически бедных в Украине выросло с 15% до 25%. Если объединить их с теми 33,9% находящихся за чертой бедности и выживания, то вообще картина – полный Педраса какой-то! Не зря же его побил Ломаченко на радостях....Вот, собственно, и все, что хотелось бы сказать по итогам празднично-победных выходных. Если так пойдет и дальше, то и украинцев станет меньше, и Ульяна Супрун лицом разгладится наконец и перестанет напоминать страдающего худого шарпея, и Аркаша Бабченко никуда не уедет, и Юлия Тимошенко на выборах не победит. Есть, как говорится, еще порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах. И Ломаченко, тремя поясами опоясанный, – тут, как тут. Всем Педрасам наваляем, если что...