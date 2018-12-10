Порошенко подписал прекращение действия Договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН. "Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.

Другие составляющие этой стратегии - это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной патриотической украинской армии, поддержка украинского языка", - отметил Президент в обращении по поводу подписания закона.



Кроме того, он выступил с требованием к МИД относительно "завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ". "Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений", - добавил Президент.



"Так же требую от Кабинета министров срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки. Рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины", - отметил Порошенко.