Грязный воздух - одна из причин выкидышей

Если беременная женщина подвергается воздействию грязного воздуха, в течение недели у нее будет сохраняться риск выкидыша, повышенный на 16%, передает The Daily Mail со ссылкой на открытие Университета Юты.



В среднем люди теряют около 2,6 года жизни из-за повреждения, вызванного загрязненным воздухом. Иногда объем потерянных лет жизни может доходить до 8 лет. Грязный воздух опасен для всех частей тела. В частности, он наносит вред клеткам легких, вызывает перегруз сердца, повышает риск врожденных дефектов, преждевременных родов. Теперь же речь идет о выкидышах.



Связь выкидыша и грязного воздуха эксперты проследили на примере 1300 женщин. Ученые сопоставляли статистику выкидышей, концентрации озона, азота и мелкодисперсных частиц в воздухе в предшествующие выкидышу дни. Оказалось, связь однозначно есть.



Кстати, опасен не только воздух на улице. Иногда в домах воздух еще грязнее. Выход - установка систем кондиционирования и очистки воздуха с фильтрами HEPPA. Однако в любом случае исследователи рекомендуют зачинать ребенка в экологически благоприятное время года, дабы снизить риск выкидыша в первый триместр.

