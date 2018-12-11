В Украине запретили три препарата от высокого давления

В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств Валсартан, Ванатекс, Ванатекс Комби и Тиара Трио для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Такое решение приняла Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в период с 5 по 10 декабря.



Указано, что все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывает рак) для человека.



Именно поэтому Гослекслужба постановила изъять все серии таких препаратов:



Порошок Валсартан производства Майлан Лабораториз Лимитед, Индия.



Таблетки Ванатекс и Ванатекс Комби производства Фармацевтический завод Польфарма С. А., Польша.



Таблетки Тиара Трио производства ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница, Украина.

