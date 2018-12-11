ЕП предлагает ввести новые санкции против России

Европарламент считает инцидент в Керченском проливе попыткой России "лишить Украину суверенных прав в Азовском море" и призывает ввести новые санкции против РФ. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает RT со ссылкой на текст поправок к резолюции.



Согласно резолюции, Россия хочет превратить Азовское море во "внутреннее озеро" и сделать из него исключительную военную зону.



"Европарламент выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что этот случай может представлять собой попытку лишить Украину суверенных прав в Азовском море с целью превратить его в российское "внутреннее озеро", сделать из него исключительную военную зону и взять под контроль экономику Юго-Восточной Украины", - говорится в документе.



В ЕП также призывают страны-члены Евросоюза ввести новые санкции в отношении России.



Кроме того, в документе в очередной раз отмечают необходимость "отказывать российским судам, идущим с Азовского моря, в доступе к портам ЕС".

