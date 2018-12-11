В РФ оштрафовали Google "за отказ фильтровать выдачу запрещенного контента"

Роскомнадзор во вторник наложил на Google штраф в 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.



"Мы сегодня оштрафовали Google на 500 тыс", - сказал он.



"Мы ответ от компании "Гугл" получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают - так написано в письме. Мы считаем, что поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей", - пояснил глава ведомства.



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"Будем и дальше, к сожалению, продолжать этот процесс, возбуждать следующее административное дело, тоже по Google. Все остальные у нас исполняют законодательство", - сказал А.Жаров.



Он отметил, что при решении о штрафе ведомство будет исходить "из вилки между 500 и 700 тысячами рублей".

