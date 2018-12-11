Украина поднялась на 16 пунктов в рейтинге свободы человека

Украина заняла 118 место из 162, поднявшись на 16 пунктов в рейтинге свободы человека 2018, однако остается в категории стран с низким уровнем свободы человека.



Об этом говорится в отчете исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.



«Низкий уровень свободы среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Восточной Европы - Молдова и Украина, России, Южной Азии и Африки к югу от Сахары», - говорится в отчете.



Как отмечают исследователи, самый высокий уровень свободы человека в странах Северной Америки (Канаде и США), западной и северной Европы.



Украина находится на 118 месте между Объединенными Арабскими Эмиратами (117) и Того (119).



Первые пять мест в рейтинге занимают Новая Зеландия (1), Швейцария (2), Гонконг (3), Австралия (4) и Канада (5).



Самая плохая ситуация с правами человека в Ливии (158), Ираке (159), Йемене (160), Венесуэле (161), Сирии (162).



Страны с высоким уровнем свободы могут похвастаться более высоким уровнем дохода на душу населения (38 871 долларов США), чем страны с низким уровнем, доход на душу населения в наименее свободных странах составляет 10 346 долларов США.



Исследователи зафиксировали прямое соотношение между свободой человека и демократией. В этом отношении Гонконг является хорошим примером.



