Иран погружается под землю - ученые

Столица Ирана с населением в 15 миллионов погружается под землю, и возможно это необратимо, пишет ScienceAlert. Ученые из Немецкого исследовательского центра геофизических исследований используя данные спутников с период с 2003 по 2017 год и благодаря методу Спутниковой радарной интерферометрии обнаружили, что даже относительно умеренные проседания достигают 5 сантиметров.



В некоторых местах город проседает больше чем на 25 сантиметров в год, причины ученые видят в истощении подземных вод.



"В последние десятилетия быстрый рост населения в сочетании с развитием городов и промышленности увеличил потребность в водоснабжении на Тегеранской равнине", - объясняют авторы статьи.



Об ухудшающемся положении свидетельствуют трещины в земле и стенах, повреждения строений, сдвиги грунта. Ученые призывают к усилению рационального водопользования в регионе.

