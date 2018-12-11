Литва призывает отключить Россию от SWIFT

Литовский Сейм принял резолюцию в поддержку Украины, в которой предлагает расширить санкции против России после захвата украинских судов и моряков в районе Керченского пролива.



Об этом сообщается на сайте парламента.



"Принятая резолюция решительно осуждает военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности, и призывает к немедленным действиям", - говорится в сообщении.



В резолюции отмечается, что Россия перешла "красные линии", напав на украинские суда в районе Керченского пролива: "Сейм Литвы призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям, которые должна предпринять Россия, и, если они не будут реализованы, к введению гораздо более эффективных и более широких санкций".



При этом предлагается выдвинуть несколько условий и требований к России: контроль над Керченским проливом должен перейти к ООН; оккупированные Россией территории Украины - переданы под управление миротворческой миссии ООН; всех заключенные украинские граждане - как политические заключенные, так и военнопленные - должны быть освобождены.



"Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая исключение из системы SWIFT", - говорится в резолюции.



Сейм поддерживает присутствие НАТО в Черном море, призывает государства-члены ЕС и НАТО расширять и углублять сотрудничество с Украиной, способствовать укреплению ее обороноспособности, осуществлению реформ с тем, чтобы к 2027 году Украина была надлежащим образом подготовлена к запуску в ЕС переговоров о присоединении.



В документе, принятом Сеймом, содержится обращение к государствам-членам ЕС и НАТО, а также ООН, ОБСЕ, Совету Европы и парламентским собраниям принять все меры для обеспечения того, чтобы Россия положила конец агрессии против Украины, прекратила милитаризацию Приазовья, а территориальная целостность Украины была восстановлена.



Ранее Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.



25 ноября российские военные в результате вооруженной агрессии возле Керченского пролива захватили три украинских судна и 24 моряка.