Трамп опасается импичмента после выборов - CNN

Президент США Дональд Трамп опасается вероятности объявления ему импичмента.



Об этом сообщает CNN.



Агентству сообщил источник, близкий к Трампу, что американский президент рассматривает возможность импичмента после того, как по результатам выборов контроль над Палатой представителей Конгресса перешел к демократам. В то же время подчеркивается, что Трамп не уверен, что это произойдет. По словам источника, он считает импичмент "реальной возможностью".



Как сообщил другой источник, единственным поводом для импичмента могут стать обвинения президента в нарушениях финансирования избирательной кампании.



Ранее в Демократической партии США заявляли о возможности импичмента Трампа. В частности, демократ Джеррольд Недлер отметил, что до объявления импичмента могут привести доказательства выплат бывшим любовницам за неразглашение информации.

