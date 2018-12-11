Парасюк спровоцировал ДТП во Львове

Народный депутат Украины Владимир Парасюк спровоцировал ДТП во Львове – он не соблюдал безопасной скорости и "поцеловал" припаркованный автомобиль.



Как сообщает ИА ZIK, инцидент произошел 9 декабря в 23:30 во Львове на улице Черновола, 65.



За рулем находился сам народный депутат. Он не выбрал безопасной скорости и не придерживался безопасного интервала, в результате чего столкнулся с припаркованным автомобилем AUDI A6.



Пострадавших в результате ДТП нет. Автомобили имеют механические повреждения.



Вероятно, что на Парасюка составили протокол по ст.124 Куоап.

