Тереза Мэй намерена начать новые переговоры с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретится с европейскими лидерами и руководителями ЕС для переговоров, которые, возможно, позволят спасти соглашение по Brexit. Об этом сообщает BBC.



Сегодня, 11 декабря, Мэй проведет переговоры с голландским премьер-министром Марком Рютте и канцлерорм Германии Ангелой Меркель. Затем она встретится в Брюсселе с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.



Министр труда и пенсионного обеспечения Амбер Радд заявила, что дальнейшие переговоры с Брюсселем будут сосредоточены на вопрос ирландского границы, которое, по словам Терезы Мэй, повлекло "глубокую обеспокоенность среди депутатов". Премьер-министр Великобритании заявила, что она нуждается в "дальнейших заверениях" по границе Северной Ирландии, чтобы получить поддержку в Палате общин.



Для того, чтобы сохранить прозрачную границу, ЕС предложил "защитное соглашение", названное Протоколом Северной Ирландии. Оно вступит в силу только в том случае, если не будет других решений, и предусматривает сохранение в Северной Ирландии ряда правил ЕС, чтобы избежать необходимости проверок на границе.



Часть британских депутатов считают такой план посягательством Евросоюза на британский суверенитет.

