Новая Зеландия легализовала марихуану для медицинских целей

Правительство Новой Зеландии утвердило закон, позволяющий с течением времени сделать медицинскую марихуану доступной для людей, страдающих различными заболеваниями.



"Принятие закона имеет особой смысл, как еще одна опция для людей, которые живут с хронической болью", - заявил министр здравоохранения Дэвид Кларк.



Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.



Эти меры предшествуют запланированному общенациональному референдуму по использованию марихуаны в медицинских целях.



Новый закон предоставляет пациентам значительно более свободный доступ к медицинской марихуане. Однако большинству людей, которым она нужна для облегчения страданий, придется ждать около года, пока не будут приняты новые правила лицензирования и стандартизации.



Закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего потребления, так и для зарубежных рынков.

