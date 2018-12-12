Туристка подпрыгнула ради фото на день рождения и умерла

Туристка подпрыгнула, чтобы сделать снимок на краю скалы в Кейптауне, ЮАР, сорвалась вниз и умерла. Об этом сообщает News.com.au.



Джоланди ле Ру праздновала свой 31-й день рождения с мужем Эндрю на смотровой площадке. Женщина собиралась сделать снимок, изображая, что она перепрыгивает через солнце, однако потеряла равновесие и упала с обрыва.



Ее супруг перелез через ограждение и попытался добраться до нее, но не смог. На место инцидента прибыли спасатели и потратили три часа, чтобы спуститься к Джоланди.



Один из спасателей Генри Барлоу был шокирован, когда увидел, как Эндрю карабкается по скалам к жене. «Он отчаянно рисковал своей жизнью. Но лезть дальше вниз было бы суицидом», — поделился Барлоу.



К тому моменту, когда спасателям удалось добраться до Джоланди, она была уже мертва.

