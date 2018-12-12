Определены самые живучие герои «Игры престолов»

Австралийские ученые проанализировали причины смертей 186 персонажей сериала «Игра престолов» и на основе этой информации определили, кто из героев имеет больше шансов остаться в живых. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Injury Epidemiology.



Оказалось, что прожить дольше могут женщины, персонажи знатного происхождения, а также те, кто перебегал от одних союзников к другим.



В исследовании отмечается, что Санса и Арья Старк, а также Серсея Ланнистер, скорее всего, выживут в восьмом сезоне, так как они являются «высокорожденными» женщинами. При этом Дейнерис Таргариен может погибнуть, так как на протяжении всего шоу хранит верность своему народу и своим сторонникам.



Тирион Ланнистер и Джон Сноу в последнем сезоне переметнулись на сторону матери драконов и тем самым сократили свои шансы быть убитыми. Бран Старк тоже поменял свои взгляды и стал Трехглазым Вороном.



Один из авторов исследования Рейдар Лестад отметил, что к концу седьмого сезона умерли 186 героев сериала. 80 процентов из них погибли в Вестеросе. По большей части это была насильственная смерть. Лишь два персонажа скончались по естественным причинам.



