В Днепре парень выбросил микроволновку с балкона. Заведено уголовное дело

В Днепре во время отдыха компании молодежи в одной из квартир многоэтажного дома парень выбросил микроволновку с балкона. Об этом накануне сообщил адвокат Никита Юрьевич на своей странице в Facebook.



"Днепр, Украина. 09.12.2018, да ребята ваша "вписка" вышла из под контроля, – написал он. – Уголовное производство уже зарегистрировано. Работаем".

В комментариях он уточнил, что инцидент произошел по улице Кирова, 27д. В этот момент внизу гуляла девушка с ребенком. К счастью, на них микроволновка не упала. Но зато она повредила автомобиль.