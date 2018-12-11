Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января - представитель премьера

Палата общин британского парламента проведет голосование по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил представитель премьера Терезы Мэй британским СМИ во вторник.



Накануне Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit.



Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией. В то же время она напомнила, что, согласно закону о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), голосование должно пройти до 21 января.



Во вторник Т.Мэй прибыла в Нидерланды и провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам. Ожидается, что Т.Мэй также посетит Берлин. Помимо этого, вечером во вторник у нее запланирована встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.



Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.



Один из комитетов парламента Великобритании подготовил рекомендации, в которых содержится упоминание о том, что премьеру Терезе Мэй придется уйти в отставку, если она не переживет голосования о доверии в палате общин, сообщает во вторник газета "Индепендент".



"Т.Мэй должна уйти с поста (премьера Британии - ИФ) после того, как ей выскажут недоверие в палате общин, и дать рекомендации относительно преемника", - говорится в заключениях комитета.



В свою очередь, британский парламентарий Бернард Дженкин сказал, что голосование о доверии премьеру является основой демократического строя в стране.



"Мы должны ясно дать понять и парламентариям, и общественности, что именно ожидать, если палата общин вынесет недоверие правительству", - добавил он.



Накануне британский премьер Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. СМИ сообщали, что в случае провала в парламенте голосования по сделке о Brexit это привело бы к негативным последствиям для Т.Мэй в качестве британского премьер-министра.

