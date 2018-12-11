Судно Норд повторно выставили на аукцион

Государственное предприятие СЕТАМ снизило цену на арестованное судно Норд на 10% до 1,47 млн гривен и повторно выставило его на продажу. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.



По данным ведомства, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, повторно выставило на государственном онлайн-аукционе OpenMarket арестованный рыбацкий черноморский сейнер Норд со снижением цены на 10%.



Отмечается, что судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область, Россия). Длина корабля - 23,6 м, ширина - 6,5 м, мощность главного двигателя - 165 кВт, чистая вместимость - 32 тонн.



Дата проведения торгов - 26 декабря, стартовая цена - 1 468 473 гривен.



Гарантийный взнос для участия (возвращается в случае проигрыша) - 101 636 гривен.

