Две трети украинцев против военного положения - опрос

Решение о введении военного положения не поддерживают почти 60% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные результаты опроса социологической группы Рейтинг. Так, 58% опрошенных считают, что Россия совершила акт военной агрессии против Украины при захвате военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября. Противоположное мнение высказали 22% респондентов, каждый пятый не смог определиться.



Решение о военном положении поддерживает только половина из тех, кто считает Россию агрессором. Решение больше поддерживают жители западной (44%) и центральной (39%) Украины, меньше - на юге (24%), меньше всего - на востоке (14%); респонденты, которые общаются дома на украинском (45%), чем на русском (17%); несколько больше поддерживают мужчины (38%), чем женщины (28%).



Социологи подчеркнули, что решение ввести военное положение на 60 дней и по всей территории Украины поддерживают лишь 14%, не поддерживают - 76%.



"Большинство опрошенных (69%) считают введение военного положения запоздалым решением, и убеждены, что его нужно было вводить еще в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе", - говорится в сообщении.



Социологи отмечают, что почти две трети опрошенных допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.



Большинство считают, что введение военного положения привлечет внимание мировой общественности к Украине (60%) и будет способствовать внедрению дополнительных международных санкций против России (55%).



Только 31% опрошенных считают, что введение военного положения поможет улучшить обороноспособность страны.



22% оценивают вероятность наземного полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 29% - как среднюю, 17% - как низкую. Каждый пятый считает, что нет никакой угрозы, каждый десятый не определился.



Опрос проводился с 4 по 10 декабря среди 2 тыс жителей Украины от 18 лет и старше методом интервью. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.

