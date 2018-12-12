Бюджетная Tеsla Model 3 теперь доступна в Украине - Омелян

Компания Tesla приняла решение об официальной доставке нового недорогого электрокара Tesla Model 3 покупателям непосредственно в Украину.



Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.



“Радует, что вчера компания Tesla приняла решение, и дешевый электромобиль этой компании доступен для заказа в Украине. Больше не нужно серых схем и ввоз их (электромобилей - ред.) из соседних государств”, - написал Омелян.



Сейчас, как сообщил в Facebook глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоните-Давид, бюджетный электрический седан Теsla Model 3 выходит в продажу на европейский рынок, хотя в Украину первые электромобили завозили уже с начала года по “серой схеме”. Новинка официально доступна и в Украине по наиболее приемлемой цене: отныне в конфигураторе на официальном сайте компании Tesla в графе страна-доставка указано Украину.



“После двух лет переговоров Украину внесли в список для возможности заказа Tesla Model 3! Теперь не надо выбирать Польшу, как соседнюю страну! Не пользуйтесь посредниками, резервируйте на сайте. Также о стоимости: открылись некоторые цифры на наиболее дорогую Model 3 с самой большой батареей; благодаря отсутствию НДС в Украине мы экономим 10,204 тыс. евро и стоимость будет 48,595 тыс. евро — та, которая в США стоит 65 тыс. долл. (без учета налоговых льгот). Привет любителям завозить Третью Теслу из США”, - отметил глава Tesla Club Ukraine.



Как сообщал Укринформ, в 2016 году ввоз электрокаров был освобожден от уплаты 10% пошлины. В конце 2017 года изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы был освобожден от уплаты акцизного сбора и НДС ввоз электрокаров на весь 2018 год. На днях Президент Украины подписал закон №9260 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины”, в котором продлено до 2023 года освобождение от уплаты НДС при ввозе электрокаров в Украину.



По состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине зарегистрировано 10 186 электромобилей - на 54% больше, чем за этот же период 2017 года.

