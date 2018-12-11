Омелян объяснил частые поломки экспрессов на Борисполь

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает объективными техническими трудностями поломки скоростных экспрессов на маршруте Киев - международный аэропорт Борисполь. Об этом он заявил во вторник, 11 декабря, Українським новинам.



"Когда мы говорим о таких технических трудностях - они объективны. На линии работают десятилетние дизельные поезда польского производства. Однако с более чем 500 поездок у нас четыре поломки. Я считаю, это менее 1%", - отметил он.



По словам министра, ситуация с поломками неприятная, однако подчеркнул, что даже при запуске совершенно новых объектов с новым подвижным составом случаются его поломки.



Напомним, 30 ноября ПАО Укрзализныця открыла железнодорожное сообщение по маршруту Киев - Международный аэропорт Борисполь.



Скоростной экспресс сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежать по сугробам с чемоданами.



4 ноября экспресс в Борисполь сломался второй раз за неделю после запуска.



8 декабря экспресс в Борисполь сломался в третий раз, не выезжая из Киева.

