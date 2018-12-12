Три школы Киева приостановили учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ

В трех школах Киева приостановили занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщил первый зампредседателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, говорится на сайте КГГА.



Уровень заболеваемости среди киевских школьников за неделю вырос на 8,9%. В КГГА добавили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.



Сообщается, что в настоящее время для избежания распространения инфекции принято решение приостановить занятия в начальных классах одной школы, где уровень заболеваемости превысил 20%. Еще в 2-х школах произошло частичное поклассовое закрытие. "Сейчас для учеников начальных классов специализированной школы № 88 Печерского района приостановлен учебный процесс. В Святошинском районе приостановлены занятия в одном из классов школы № 50 и в еще одном - в НПК "Лилея", - сообщил Поворозник.

