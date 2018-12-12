Хашогги и еще трое журналистов стали людьми года по версии Time

Журнал Time назвал «человека года». Как и в 2017 году, редакция решила присудить это звание не одному человеку, а группе — журналистам, которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды. Time назвал их «Хранителями». «Людьми года» стали: убитый саудит Джамаль Хашогджи, американское издание Capital Gazette, филиппинка Мария Ресса и журналисты Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо.



Джамаль Хашогджи. Саудовский журналист, писавший для The Washington Post. 2 октября он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где его пытали и убили саудовские агенты. В причастности к убийству подозревают людей, близких к наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Как отмечает Time, именно стремление Хашогджи писать независимые репортажи и «дать людям возможность думать самим» явно отличают тиранию от демократии в современном мире.



Capital Gazette. 28 июня в американском Аннаполисе вооруженный мужчина по имени Джеррод Рамос напал на редакцию Capital Gazette — одного из старейших изданий в США. Погибли помощник редактора Роб Хиассен, редактор колонок Джеральд Фишман, менеджер по продажам Ребекка Смит, специальный корреспондент Венди Винтерс и журналист Джон Макнамара. Рамос неоднократно угрожал журналистам из-за того, что в 2011 году они написали о его уголовном деле.



Мария Ресса. Филиппинская журналистка и гендиректор сайта Rappler, который в том числе занимается освещением «войны с наркотиками», объявленной президентом страны Родриго Дутерте. По оценке правозащитников, в результате действий властей погибли более 12 тысяч человек. В ноябре Рессе предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов.



Ва Лон и Кья Со Оо. Двое журналистов Reuters, которых в Мьянме приговорили к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Ва Лон и Кья Со Оо освещали преследование и убийства народности рохинджа.



В материале, посвященном «Хранителям», журнал Time также описывает другие случаи нападения на журналистов в последнее время. Среди них — нападение на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы» в 2017 году и инсценировка убийства Аркадия Бабченко в Киеве в мае 2018 года.

