В Кабмине обновили прогноз роста ВВП на 2019 год

В 2019 году рост ВВП Украины замедлится до 3% с 3,1% в этом году при снижении инфляции с 10,1% до 8% Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник, 11 декабря. Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%,



В сентябре этого года эксперты ожидали увеличения ВВП страны в 2018 году на 3,1% при инфляции 9,5%, в 2019-м – на 3% при инфляции 7,4%.



Прогноз роста экономики на 2020-2021 гг. остался неизменным, но оценка инфляции за прошедших три месяца выросла на 0,9-1 процентных пункта – соответственно до 6,9% и 6%.



Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривны к концу этого года до 29,05 грн/$1, к концу следующего – до 30,42 грн/$1, что лучше сентябрьских оценок – соответственно 29,6 грн/$1 и 30,6 грн/$1. По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до $32 грн/$1 на конец 2020 года, $33,8 грн/$1 – на конец 2021 года.



Минимальные и максимальные оценки курса на 2019 год составляют соответственно $29,4 грн/$1 и $33 грн/$1, на 2020 год – $30,2 грн/$1 и $37 грн/$1, на 2021 год – $30,7 грн/$1 и $40 грн/$1.

