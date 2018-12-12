Президент и труба. Но кому?

Новое уныние, похожее на лютую зраду, надвигается на Украину. Официальный представитель компании «Nord Stream 2 AG», оператора строительства газопровода по дну Балтики «Северный поток-2»(«СП-2») Йенс Мюллер сообщил журналистам: «Проект продвигается в соответствии с расписанием. На конец ноября 2018 года заложено более 300 км труб». И казалось бы, что тут удивительного? Немцы, они на то и немцы, чтобы педантично выполнять то, за что взялись сами. у них все так: вижу цель – не вижу препятствий. А препятствие есть. Да еще и какое – нежелание США и их президента



Да-да, Дональда Трампа, который, похоже, закусил удила и категорически против строительства «СП-2». И дело тут не только в уязвленном самолюбии хозяина, который столкнулся с неповиновением всегда безропотных «рабов», ранее приученных к беспрекословному выполнению поставленных задач. Тут, как говаривал небезызвестный капитан Жеглов, «у него лежбище, тут у него любовь с интересом». Зампредседателя комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Яромир Кохличек «прокашлял» эту темку детальнее и подробнее: «Дональд Трамп действует в своих интересах, желая поставлять на европейский континент американский сланцевый газ. Что касается транзита, то пока на украинской территории идет конфликт, в должной мере заниматься модернизацией газотранспортной системы не выйдет. Украина сейчас не на 100% надежный партнер, а проект «Северный поток-2» позволяет нивелировать ненужные риски».



Как видим, может одновременно не обломиться не только Украине, но и ее главному куратору и вдохновителю всех шумерских побед – США. И помощник госсекретаря этой страны по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон тоже не скрывал и геополитическую, и экономическую заинтересованность своей страны в срыве строительства «СП-2». «Оппозиция США «Северному потоку-2» основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности в Европе», – сказал он.



Короче, где звенит презренный металл и шуршат зеленые шуршики с портретами мертвых президентов, там США особо внимательны и придирчивы. А если кто-то зарится на то, что США считают «своим по праву гегемона и спасителя человечества», к тому же «победителя в холодной войне», то американцы вообще готовы всех порвать, как тузик грелку. При этом Госдеп США попытался традиционно сыграть еще и на прежних страхах Европы.



Горой за «СП-2» встала Германия. И действующий канцлер Ангела Меркель, и – это самое неожиданное для Киева – ее возможный сменщик, тоже дама и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегерт Крамп-Карренбауэр. Несмотря даже на то, что едва ли не первым ее поздравил с карьерным ростом гарант украинской нации

Для президента США не только в потере денег для американских же газовиков. Хотя деньги и являются в США главным мерилом успеха. Из-под американского скипетра – так уж получится – начнут уходить европейские партнеры, ослушники и бунтари. А это уже разорительная геополитика, свидетельствующая о снижении роли США в мире

По словам мистера Фэннона, «СП-2» является не коммерческим проектом, а «политическим инструментом» для давления на Европу и осложнит «сдерживание российской военной агрессии». Потому что идет в обход Украины, которая буквально изнывает на передних рубежах защиты демократии. Последнее – это, пожалуй, самое главное, что действовало безотказно, – страх перед русским медведем с ядерной балалайкой. А посему Фэннон и настаивал на своем: «Мы призываем все стороны выйти из проекта». А еще раньше Трамп грозился санкциями против всех, кто причастен к «СП-2».Однако, вы не поверите, Европа тоже умеет считать деньги. И понимает, что американский газ на треть дороже российского, а лишние траты могут привести к безденежью и появлению «желтых жилетов» в любой другой европейской стране. По примеру Франции. И потому функционер «Nord Stream 2 AG» вообще ушел от обсуждения политических моментов строительства: «Будучи компанией, ответственной за прокладку газопровода, мы не комментируем политические споры и дебаты». И рассказал, что новые требования Соединенных Штатов и некоторых европейских стран прекратить реализацию «СП-2» никак не повлияли на ход строительства. Даже после инцидента в Керченском проливе 25 ноября сего года.А упомянутый депутат Европарламента Кохличек вообще ударил по живому – начал пугать ситуацией в Украине, которая-де и делает ее ненадежным транзитером, способным заставить европейцев замерзать в любой момент холодной зимы. «Поставки газа через территорию Украины создают определенный риск для нашей энергобезопасности. Здесь нужно руководствоваться прежде всего экономическими интересами. Европа не должна оглядываться на указания из Вашингтона», – резво резюмировал он.Да что там какой-то, извините, Кохличек из Европарламента. Горой за «СП-2» встала Германия. И действующий канцлер Ангела Меркель, и – это самое неожиданное для Киева – ее возможный сменщик, тоже дама и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегерт Крамп-Карренбауэр. Несмотря даже на то, что едва ли не первым ее поздравил с карьерным ростом гарант украинской нации. Нехороший диаложец получился: «пшелвон» вместо «спасибо»...А по словам министра экономики и энергетики Германии Питера Альтмайера, если США ставят свои экономические интересы выше интересов других, то, несмотря на партнерские отношения между ЕС и Соединенными Штатами, Европа будет бороться за собственные интересы. И вновь министр напомнил: США противодействуют строительству газопровода «СП-2» с целью нарастить поставки в Евросоюз собственного, более дорогостоящего сжиженного газа, цена которого делает блокировку «Северного потока-2» бессмысленной и аж никак не гарантирующей экспорт газа и тепло в домах. А «СП-2» наоборот – скорее укрепит энергобезопасность ЕС, нежели подорвет ее.И это «терки» буквально за последние три-четыре дня. «Желтые жилеты» разносят Францию к чертовой матери, а побратимы по ЕС максимум чем могут помочь, так это «не замечать» того, как власть Елисейского дворца «соблюдает права французов» при помощи дубинок, водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль, запросто ставящих «нацию нескольких революций» на колени. Прямо с детства, буквально со школьных лет. Не то что к Киеве в 2014 году, когда такие же действия означали «кровавое коварство» режима Януковича...Так что если Трамп не придумает более эффективное пугало, то «трубе по Балтике» скорее всего быть. Но кого еще она, «труба» коснется? Однозначно понятно, что «труба» может ожидать Украину и ее национальную «трубу» – газотранспортную систему мощностью 100 млрд. кубометров в год, что дает в госбюджет до 3 млрд. долл. «божьей ренты». Если «СП-2» мощностью 50-55 млрд. кубов в сочетании с «Турецким потоком» (мощностью 31,5 млрд. кубиков в год) будут достроены и пойдут в обход Украины, то ее «трубе» для транзита и останется до 20 млрд. кубометров в год. Европейцы, скорее всего, не будут рисковать «украинскими форс-мажорами» и станут получать газ из «потоков». То, о чем и говорила Меркель, якобы «отстаивая роль Украины как «транзитера». Это чистая арифметика на службе геоэкономики: 100 – 31,5 – 50 = 18,5 млрд. кубиков. А это совершенно нерентабельно для укро-«трубы»...Однако и для Трампа провал с «СП-2» – это как удар конгрессовой (так говорят постгалицкие укро-диаспоряне) трубой по голове. Причем прилюдно и на прощание при помощи импичмента. И дело для президента США не только в потере денег для американских же газовиков. Хотя деньги и являются в США главным мерилом успеха. Из-под американского скипетра – так уж получится – начнут уходить европейские партнеры, ослушники и бунтари. А это уже разорительная геополитика, свидетельствующая о снижении роли США в мире, плевки на величие американского орлана. И этого сенаторы и конгрессмены Трампу могут не простить уже никогда: позор и деньги – это еще ладно, можно переморгать, но когда пошлют и без денег – это уже совсем швах......Так что «фехтование на трубах» еще продолжается и, кажется, подходит к финальной и потому самой ожесточенной стадии. И кому будет окончательная «труба», тоже пока не ясно. Но Украине по-любому нужно готовиться, ой, как готовиться. Чтобы не складировать зрады и пэрэмогы, обиды и разочарования, а хоть что-то делать для их предотвращения собственными силами, а не с помощью чужаков, которые только и ждут, чтобы жертва упала и можно было покуражиться напоследок...