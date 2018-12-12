Суд отменил решение об увольнении Насирова

Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета министров Украины от 31 января 2018 года об увольнении с должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.



"Сегодня суд решил признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров и восстановить его в должности. Решение в части восстановления в должности подлежит немедленному исполнению. Даже подача апелляции и рассмотрение ее не останавливают выполнение данного решения", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Р.Насирова Любомир Дроздовский.



Как сообщалось, 3 марта 2017 года Кабинет министров отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана.



Специализированная антикоррупционная прокуратура в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС.



Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта. В настоящее время Р.Насирову зачитывают обвинительный акт.



Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.



Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

