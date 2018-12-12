Новые цены на отопление: поесть или согреться?

Последние несколько дней Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам не покладая рук трудится над повышением тарифов на тепло и горячую воду. До нового года надо успеть поднять планку всем поставщикам, чтобы население, не дай Бог, не осталось без новых ошеломляющих цифр в платежках. Ни о каких 16%, как говорил Гройсман, и речи быть не может. Тарифы поднимают в среднем на 23-25%. Некоторые поставщики просят все 30%. Но население вряд ли потянет такие цены в условиях хитрого урезания субсидий. Долг за коммуналку уже растет...

С 10 декабря Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала устанавливать новые тарифы в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 от 19 октября 2018 года о повышении цены газа с прежних 6958 грн. до 8550 грн./тыс. куб. м. Цены изменятся с 1 января 2019-го, но в платежках мы их увидим в феврале.



Чтобы “рисовать” новые цифры лицензированным предприятиям теплоэнергетики, у которых основным топливом для котельных является газ, надо получить одобрение в НКРЭКУ. С этого понедельника глава комиссии Оксана Кривенко и ее подчиненные буквально каждый день рассматривают “хотелки” компаний. С первых рассмотрений стало ясно, что рост тарифов на тепло для большинства потребителей превысит повышение стоимости газа в 23,5%.



Вывести более-менее приличную “среднюю температуру по палате” НКРЭКУ удается за счет “подчистки” локальных тарифных перегибов. Для нескольких структур тарифы даже снизили (например, предприятию "Комэнергосервис" в Днепропетровской области на 2%). Так же кое-где унифицировали тарифы для населения и бюджетной сферы (больницы, школы, воинские части), и за счет этого формально получилось не столь большое повышение, как на самом деле.



Но ни одна математическая хитрость не решает основной задачи исполнительной власти: выполнить обещание, которое премьер-министр Владимир Гройсман дал на заседании правительства 19 октября, что при повышении цены на газ на 23% тарифы на тепло вырастут не более, чем на 16%.

Местная, а тем более центральная власть при этом умывает руки. Она ничего не знает и знать не хочет. Призывает разбираться в каждом конкретном случае отдельно. На практике это означает, что нужно отловить и затащить в дом представителя компании-поставщика (что само по себе нереально) и только в его присутствии составить акт о предоставлении услуги ненадлежащего качества



Уже сейчас очевидно, что в реальности платить придется намного больше. И не только потому, что у поставщиков разыгрались неумеренные аппетиты. Например, столичное КП "Киевтеплоэнерго" требовало повышение тарифа на 32% (!). Правда, ему пока утвердили только плюс 22,7% , что в любом случае явно выше, чем 16%.



Дело в том, что “шоковая терапия” не ограничивается только поднятием тарифов на коммунальные услуги. Она также “приправлена” негласным снижением размера субсидий разными косвенными способами. Как это делается? Рассказываю.



Еще в мае этого года была уменьшена так называемая “социальная норма” на газовое отопление: вместо расхода газа 5 куб. м на 1 кв. м. жилой площади стали считать 4,5 куб. м на 1 кв. м. “Соцнорму” энергопотребления, на которое предоставляется субсидия при электроотоплении, с сократили 51 кВт/ч до 30 кВт/ч, на 1 кв. м жилплощади.



Мероприятие специально провели в теплое время года, когда не было отопления, чтобы народ не сразу заметил. Из должностных лиц операцию урезания “соцнорм” прокомментировал лишь министр социальной политики Андрей Рева. Он заявил, что нормативы потребления в рамках субсидий сильно завышены.



Из-за этого в 2016 году правительство переплатило "лишней" субсидии, в том числе по газу, на 15 млрд. грн. А в 2017-ом – на 8 млрд. грн. За первое полугодие 2018-го, по словам Ревы, было начислено "лишней" субсидии на 5 млрд. грн.



Но халява закончилась, господа. “Соцнормы” урезаны. И соответственно цифры в платежках заметно подросли еще до повышения тарифов на отопление и горячую воду. А уж с ними-то как вырастут...



Но это не единственный способ власти и близкого к нему коммунального бизнеса сэкономить на нас с вами. Еще одна распространенная схема – наполовину холодные батареи и слегка теплая вода вместо горячей. Поставщик просто “прикручивает” мощности и уменьшает расход топлива (газа или угля). И не важно есть у вас субсидия или вы платите по полной. У вас в квартире просто умеренно холодно.



Местная, а тем более центральная власть при этом умывает руки. Она ничего не знает и знать не хочет. Призывает разбираться в каждом конкретном случае отдельно. На практике это означает, что нужно отловить и затащить в дом представителя компании-поставщика (что само по себе нереально) и только в его присутствии составить акт о предоставлении услуги ненадлежащего качества. Без этого никакие жалобы не принимаются. Даже если вы сфотографируете квартиру в сосульках, детей в валенках и отправите фото президенту.



Пройдя первый круг ада, отправляйтесь на второй. Надо подавать в суд на предприятие теплоэнерго, судиться с ним, выбивать компенсацию или перерасчет. И, более того, в случае позитивного решения суда еще и добиться исполнения “приговора”. Что опять-таки из области фантастики.

Поставщики специально не пытаются решить эту проблему, наслаждаясь возможностью пихать в тариф “олл инклюзив” все побочные и фейковые затраты. Даже представительские расходы на праздничные корпоративы. Ну а власть, которая, как мы сказали, в сговоре с ними, поддерживает своих “подельников”



Поскольку путь к справедливости в сфере ЖКХ извилист и тернист, население редко добивается правды. Посему его “взувают” по полной программе. СМИ подсчитали, что средний тариф предприятий теплоэнерго в Киеве за последние 4 года вырос в 3,75 раза. В Днепре отопление подорожало в 3,15 раза, во Львове – в 3,36 раза, в Харькове – в 3,38 раза, в Николаеве – в 3,46 раза, в Чернигове – в 4,09 раза и т.д. Все цифры названы до будущего повышения с 2019 года.



При таких тарифах в квартирах должно быть жарко, как в Африке, а из крана горячей воды круглосуточно течь кипяток. Но как мы уже сказали, цены повышаются, а качество услуг ухудшается. При молчаливом согласии власти, которая традиционно состоит в доле с коммунальным бизнесом.



Я уже не говорю о таких “мелких хитростях” как завышение цен на ЖКХ в домах советской постройки с так называемой вертикальной разводкой теплоносителя, не позволяющей устанавливать поквартирные счетчики в отличие от новой горизонтальной разводки.



Поставщики специально не пытаются решить эту проблему, наслаждаясь возможностью пихать в тариф “олл инклюзив” все побочные и фейковые затраты. Даже представительские расходы на праздничные корпоративы. Ну а власть, которая, как мы сказали, в сговоре с ними, поддерживает своих “подельников”.



Все вместе – повышение цен на коммунальные услуги, урезание нормативов для субсидий, “недогрев” квартир и прочее – ведет ситуацию к простому и очевидному исходу: долги населения за коммуналку только в октябре выросли на 1 млрд. грн, достигнув почти 40 млрд.



Кто-то скажет, что это немного. За месяц?! Шутите! С такими темпами мы выйдем из отопительного сезона с 5 млрд. прирощенного долга. Это столько же, сколько (5,1 млрд. грн.) украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги в октябре 2018-го в целом. И здесь тоже радоваться нечему – показатель самый низкий за все годы – только 77,5% начисленных сумм. Обычно бывало больше 80%.



В общем, на ценовой удар и урезание субсидий со стороны власти население ответило... снижением платежеспособности. В это трудно поверить, особенно, нашим кредиторам из МВФ, но деньги у народа действительно закончились.



Он (народ), как сказал Рева, проел их, потратив половину семейного бюджета на продукты вместо того, чтобы оплатить коммуналку. С повышением цен на тепло в 2019-ом эта дилемма станет для большинства еще более радикальной: поесть или согреться? Каждый решает для себя сам.