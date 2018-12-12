Во Львовской области объявили 2019 год годом Бандеры

Депутаты Львовского областного совета во вторник объявили 2019 год годом лидера "Организации украинских националистов" Степана Бандеры, сообщается на сайте законодательного органа. "Областной совет объявил в Львовской области 2019 год годом Степана Бандеры", - говорится в сообщении.





Это решение приурочено к 110-летию со дня рождения Бандеры.



Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".



Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.



В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА в ходе и после войны, например, о "волынской резне" - массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

