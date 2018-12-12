Европейская федерация журналистов раскритиковала решение суда по Вышинскому

Европейская федерация журналистов (EFJ) разочарована решением Херсонского апелляционного суда оставить под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и считает это вопиющим нарушением свободы СМИ, заявил генсек EFJ Рикарду Гутьерреш.



Во вторник Херсонский апелляционный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста Вышинского, оставил его под стражей. В ноябре Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Сейчас он находится в СИЗО Херсона.



"Мы уже несколько раз выражали серьезную обеспокоенность по поводу длительного содержания Кирилла Вышинского под стражей до суда, которое с июля несколько раз продлевалось. Я хорошо помню, что Кирилл Вышинский должен был выйти на свободу 4 ноября 2018 года. В июне и октябре апелляционные суды также отклонили просьбу журналиста об освобождении из-под стражи до суда. Мы не можем понять причины этого продления, которое нам кажется абсолютно негуманным", - сказал Гутьерреш РИА Новости.



По его словам, EFJ считает содержание Вышинского под стражей вопиющим нарушением свободы средств массовой информации. Гутьерреш напомнил при этом, что именно в связи с этим EFJ в мае этого года разместила жалобу на онлайн-платформе Совета Европы по защите журналистики.



Генсек EFJ вновь призвал украинские власти провести расследование по делу Вышинского в полном соответствии с принципами верховенства права, необходимости и соразмерности. "EFJ повторяет свой призыв к украинским властям и судебной системе воздерживаться от введения ненужных ограничений на работу иностранных корреспондентов в Украине, что влияет на свободный поток информации", - добавил глава европейской журналисткой организации.



Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.



Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

