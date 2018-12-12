Украина намерена выйти из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ

Киев намерен выйти из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ от 1992 года, сообщила украинская служба внешней разведки.



Отмечается, что такое поручение дал президент Петр Порошенко.



Ранее Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Он заявил, что Киев "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".



В августе представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

