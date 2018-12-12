Ростуризм: Крым может побить тридцатилетний рекорд по числу туристов

Крым в обозримой перспективе сможет побить рекорд 1988 года, когда полуостров посетили 8,3 миллиона туристов, заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Его слова приводятся в релизе ведомства.



"По состоянию на 7 декабря с начала 2018 года в Крыму отдохнуло более 6,6 миллиона человек, что является абсолютным рекордом за всю постсоветскую историю. Предыдущий максимум — 6,1 миллиона туристов — был достигнут в 2012 году. Есть основания полагать, что при сохранении темпов развития крымской туриндустрии и дальнейшем укреплении конкурентоспособности полуострова как туристского направления, Крым в обозримой перспективе сможет побить и рекорд 1988 года — 8,3 миллиона туристов", — отметил Сафонов.



В сообщении отмечается, что рекордный турпоток сформировали не только российские, но иностранные туристы. По данным сервиса поиска и бронирования билетов Biletix, на долю иностранцев пришлось 8,4% бронирований билетов в Симферополь. Среди интуристов, прибывших на полуостров самолетом, преобладают граждане Белоруссии, Казахстана, Германии, Киргизии и Израиля.



Также в Крым приехало на отдых много туристов с Украины — более 1 миллиона человек. Чаще всего граждане этой страны пользовались для поездок на полуостров автотранспортом. Несмотря на санкции и западную антироссийскую риторику, Крым в 2018 году также посещали туристы из стран ЕС и США, как самостоятельно, так и в составе организованных групп, добавили в ведомстве.

