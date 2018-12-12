Савченко намерена прекратить сухую голодовку

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что прекратит сухую голодовку 13 декабря, потому что ей позволят подать декларацию о доходах за 2017 год.



По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве продлил арест Савченко до 23 декабря.



"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел на встречу и решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день", - цитирует Савченко "Украинская правда".



Савченко объявила сухую голодовку 5 декабря, объяснив свое решение давлением со стороны Службы безопасности Украины. По словам депутата, за шесть дней она потеряла семь килограмм, похудев с 73 до 66 килограммов.



Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".



В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.

