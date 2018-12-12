Львовский облсовет потребовал закрыть российское Генконсульство

Депутаты Львовского областного совета во вторник поддержали обращение к президенту Украины и МИД с требованием закрыть Генконсульство РФ во Львове, передает агентство "Укринформ".



"Требуем немедленного закрытия генерального консульства Российской Федерации во Львове на улице К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе", – говорится в обращении, принятом на внеочередной сессии облсовета.



Львовские депутаты призвали власти Украины усилить дипломатическое давление на РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе.



Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.



Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

