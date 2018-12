Вышел новый трейлер фильма "Жил-был Дэдпул"

В Сети был опубликован новый трейлер фильма Жил-был Дэдпул с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Трейлер представляет собой лаконичный отрывок из фильма, в котором показан спор Дэдпула и некоего мужчины о музыке группы Nickelback.



В частности, в видео главный герой выступает в защиту коллектива и перечисляет количество наград, которых он удостоился.



Известно, что коллектив за последние годы превратился в, своего рода, синоним "плохой музыки". Многие звезды неоднократно едко и критически высказывались в адрес Nickelback.



В завершение диалога оба героя напевают композицию коллектива под названием How You Remind Me.



Выход картины намечен на декабрь этого года.