Медведев назвал использование Совета Европы для давления на Россию дорогой в один конец

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что стремление отдельных стран к господству и диктату - тупиковый путь. Председатель правительства РФ также подчеркивает бесперспективность давления на Москву через Совет Европы или другие международные структуры.



"Использование структур Совета Европы и других международных организаций как инструментов давления на Россию - дорога в один конец. Путь, ведущий к расшатыванию и в конечном итоге уничтожению всей хрупкой системы сотрудничества и безопасности на континенте, сложившейся после краха Берлинской стены", - написал глава кабинета министров в статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью", опубликованной в журнале "Закон".



По мнению Медведева, "ответственность за ослабление существующей системы, которая вот уже почти 75 лет удерживает мир от большой войны, будет лежать на тех, кто пытается создать атмосферу недоверия и страха, считает, что экономическое и военное превосходство позволяет диктовать другим свою волю". "Стремление к господству любой ценой, отказ от норм международного права только в прошлом веке два раза ставили Европу на грань катастрофы", - напомнил он.



Премьер обратил внимание на тот факт, что "2018 год не только год юбилея Конституции, но и 20-летия участия России в Совете Европы", а "решение о вступлении в Совет Европы не было случайным, оно было предопределено самой логикой Основного закона страны". "За эти годы был пройден большой путь восприятия современных принципов демократии и верховенства права. В диалоге с Советом Европы нам удалось серьезно продвинуться в решении очень многих проблем, которые влияют на жизнь людей: обеспечения достойных условий содержания в местах лишения свободы, своевременного исполнения требований судебных актов, повышения качества правосудия, соблюдения прав при оказании психиатрической помощи, защиты прав собственности и многих других", - перечислил достижения Медведев.



На его взгляд, "особенно продуктивным этот диалог был в первые годы после принятия новой Конституции и вступления России в Совет Европы". "Но диалог только тогда приносит результаты, когда он свободен от политизированности, практики двойных стандартов, голословных обвинений", - подчеркнул председатель российского правительства.



"Мы знаем, что Конституция в части закрепления прав и свобод человека и идеологически, и текстуально основана в том числе на Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, полноправным участником которой вот уже два десятилетия является Россия. Европейская конвенция, принятая в 1950 году, стала реакцией европейских народов на ужасы Второй мировой войны, и лозунг ее разработчиков, подзабытый, но как никогда актуальный сегодня: Never again!", - отметил глава кабинета министров РФ.



Медведев убежден: "Приверженность основам Конституции позволяет нам верить в то, что Россия никогда снова не станет ареной ожесточенного гражданского противостояния, массовых репрессий, уничтожения и унижения миллионов людей, тоталитаризма и бесчеловечных социальных экспериментов". При этом он заявил: "Власть должна соблюдать права своих граждан, независимо от участия в тех или иных международных организациях или конвенциях. Безусловный запрет пыток, недопустимость бесчеловечного и жесткого отношения, независимое правосудие, ограничение произвола и беззакония вытекают из духа и буквы самой Конституции Российской Федерации".



По оценке премьер-министра, "идеи, на которых зиждется Основной закон, являются внутренним стимулом для развития прав и свобод человека". "Наличие такого стимула, а не только мощь армии и флота, самодостаточность национальной экономики предопределяет самостоятельность и независимость страны", - полагает он.

